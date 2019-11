Cade in una scarpata a Siracusa, 14enne in gravi condizioni

È caduto da un muretto in una scarpata nella zona di Viale Santa Panagia a Siracusa, dopo aver marinato la scuola. È accaduto a un 14enne, trasferito all'ospedale Umberto I di Siracusa in codice rosso. Il giovane è stato sottoposto a un intervento chirurgico per l'asportazione della milza.

Le condizioni del ragazzo sono apparse fin da subito gravi, per questo motivo i medici hanno chiesto il trasferimento in un'altra struttura. Numerose le fratture riportate dopo la caduta: al momento la prognosi è riservata.

