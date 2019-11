Due rumeni saccheggiano un supermercato a Siracusa: arrestati

Due rumeni, un 41enne e una 39enne, sono stati arrestati dalla polizia a Siracusa. I due, poco prima, avevano rubato alcuni prodotti alimentari da un supermercato in via Elorina.

Già noti alle forze di polizia, al momento del controllo, hanno mostrato di avere acquistato e pagato regolarmente la merce ma da un accertamento più accurato i poliziotti hanno scoperto che gli oggetti rubati erano stati nascosti all’interno di giacche e pantaloni.

Perquisita anche l’automobile dei due dove sono stati trovati altri alimenti, probabilmente rubati in altri supermercati siracusani, per un valore complessivo superiore a 600 euro. La coppia di rumeni è stata arrestata per i reati di furto aggravato e ricettazione.

© Riproduzione riservata