Autostrada Siracusa-Gela, al via la demolizione dei primi caselli di Cassibile

Al via la rimozione dei caselli lungo la Siracusa-Gela, in prossimità dello svincolo di Cassibile. I lavori sono stati disposti dal Cas, consorzio per autostrade siciliane.

Si è in un primo momento intervenuti sul tratto a sud, poi si comincerà con quello opposto.

I caselli furono allestiti negli anni scorsi, con l’obiettivo di far pagare un pedaggio agli automobilisti, ma sono tanti gli incidenti che si sono verificati come quello che riguardò nel settembre del 2013 l’ex presidente della Regione, Rosario Crocetta. L'ex governatore rimase ferito insieme a tre uomini della scorta.

