Ambiente, "Puliamo il Mondo" fa tappa a Priolo e Melilli

Una giornata dedicata all'ambiente per le famiglie di Priolo e Melilli. Torna anche quest'anno l'appuntamento con “Puliamo il Mondo 2019”, edizione italiana di “Clean Up the World”, promosso nel nostro Paese da Legambiente.

ERG affianca da tre anni Legambiente nell’iniziativa coinvolgendo anche i suoi dipendenti. Quest’anno è toccato alle sedi siciliane, così come negli anni passati sono state coinvolte quelle di Genova e poi di Roma e Terni, sempre in collaborazione con le istituzioni locali.

Una sessantina di dipendenti ERG insieme alle loro famiglie si sono date appuntamento oggi, 9 novembre, sulla spiaggia di Priolo per pulire l’arenile, in particolare dalla plastica portata dal mare, ed effettuare piccole attività di manutenzione alle attrezzature presenti.

Tutti i partecipanti hanno ricevuto il “kit del volontario”, sponsorizzato ERG, con tutti gli strumenti necessari per pulire e riordinare le aree di fruizione comune e di verde pubblico, sotto la supervisione dei responsabili di Legambiente nonché del Comune di Priolo e di Melilli.

Al termine dell’iniziativa sono stati raccolti dalla spiaggia 187 chili di rifiuti indifferenziati, 88 di vetro, 56 di plastica, sei rifiuti ingombranti tra i quali un divano e tre copertoni di auto. Il tutto conferito nelle strutture di raccolta differenziata dei Comuni coinvolti.

