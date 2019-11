Un uomo di 53 anni è stato denunciato a Siracusa dalla polizia per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie, una donna di 49 anni.

Gli stessi agenti delle Volanti, nella serata di ieri, a seguito di un intervento per soccorrere una donna aggredita dal marito, hanno denunciato un uomo di 39 anni per il reato di minacce aggravate. Per tutelare la vittima, l’uomo è stato allontanato dalla casa familiare.

