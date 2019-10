Raccolta differenziata porta a porta a Noto, individuate 3 utenze fantasma

Intensi controlli sul territorio a Noto per verificare il corretto utilizzo dei mastelli per la raccolta differenziata con il “porta a porta” e l’eventuale iscrizione all’anagrafe Tari degli utenti. I primi interventi della Polizia municipale dell'Ufficio di Igiene sono scattati in via Giovanni Aurispa, dove sono state individuate 15 utenze che conferivano i rifiuti senza utilizzare i mastelli microchippati.

Tra queste, 3 utenze risultano già non iscritte all’anagrafe Tari mentre per le altre sono scattati successivi controlli: è stata verificata l’iscrizione all’anagrafe Tari e adesso la Roma Costruzioni provvederà alla consegna dei mastelli.

Le operazioni sono state coordinate dal Comandante della Polizia Municipale Corrado Mazzara e proseguiranno a tappeto su tutto il territorio comunale. Ieri i controlli sono scattati tra via Sallicano e via Principe Umberto, e zone limitrofe, nei prossimi giorni proseguiranno anche nella parte bassa della città. Obiettivo: stanare più utenze fantasma possibile.

© Riproduzione riservata