Tragico incidente a Francofonte, 3 morti nello scontro tra auto e camion

Tragico incidente a Francofonte, sulla statale 194, in provincia di Siracusa. Tre persone sono morte in un drammatico schianto, secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco, che sono subito intervenuti per prestare soccorsi. Le vittime sono decedute immediatamente.

Una squadra di Lentini è intervenuta sul posto insieme ai carabinieri e alle ambulanze del 118. Nello scontro fra una vettura e un mezzo pesante sono morti gli occupanti della vettura, una Peugeot 208 bianca: si tratta di due donne e un uomo, deceduti nell’impatto. Il mezzo pesante trasportava animali.

