Opera d'arte rubata a Noto, il furto compiuto da due ragazzi di 10 e 11 anni

Sono stati due bambini di 10-11 anni a rubare una biglia da biliardo in bronzo facente parte dell’opera d’arte di Man Ray, intitolata «Assemblage», riproducente una mano che tiene una biglia. A scoprirlo agenti del commissariato di Noto, al termine di una veloce attività investigativa.

Il furto era stato segnalato il 23 ottobre dalla referente di una mostra d’arte tenutasi presso il convitto Ragusa, in corso Vittorio Emanuele. Il sistema di video sorveglianza ha ripreso i due minori non imputabili, appartenenti all’etnia nomade dei "caminanti", i quali si sono introdotti nella sala al piano superiore dove era collocata l’opera d’arte e, sollevata la teca di protezione, hanno preso la biglia in bronzo adagiata sulle dita della mano bronzea.

L’opera era stata assicurata per un valore di 25 mila euro. Grazie alle informazioni acquisite dalla polizia, il pezzo mancante è stato trovato e riconsegnato.

