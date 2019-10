Notte di paura a Pachino, un rogo doloso distrugge otto veicoli

Paura nella notte a Pachino dove un incendio, nella zona tra via Nuova e via Pellegrino Rossi, ha distrutto otto mezzi e ha danneggiato diverse abitazioni. L'allarme è scattato intorno alle 4. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per evacuare un alloggio vicino a una conduttura di gas metano e sedare le fiamme.

L'incendio, per cui si ipotizza la pista dolosa, all'arrivo dei vigili e dei carabinieri aveva avvolto sei auto e due furgoncini e aveva annerito la facciata di una palazzina.

