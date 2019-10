Controlli ad Augusta: raffica di multe e sequestri

Controlli serrati in strada ad Augusta. Diverse le segnalazioni nella notte di ieri da parte dei carabinieri ai posti di blocco all'entrata e all'uscita della città.

Due persone sono state fermate per guida in stato d'ebbrezza con un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro. Immediata la sospensione della patente di guida da 6 mesi ad 1 anno.

Segnalati inoltre alla Prefettura di Siracusa due ragazzi trovati in possesso di stupefacenti. Nel complesso sono stati sequestrati 11 grammi di marjiuana. I controlli sono proseguiti e in totale sono stati controllati 261 persone e 116 veicoli.

In due casi è scattato anche il sequestro del mezzo per mancanza di copertura assicurativa. Quattro le sanzioni per mancata revisione, 7 per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e due per l’uso di telefonini alla guida.

Complessivamente sono stati sottratti oltre 15 punti e ritirati 2 documenti di circolazione/patenti.

