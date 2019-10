Siracusa, sub incastrato mentre pesca ricci nella Riserva naturale

Lo hanno beccato mentre pescava ricci di mare nella Riserva naturale del Plemmirio, nel Siracusano. Per questo motivo un sub è stato multato, mentre i 500 ricci che aveva già pescato sono stati rigettati in acqua.

A far scattare l'intervento da parte dei militari della Capitaneria di porto di Siracusa è stata una segnalazione del personale dell'Area marina protetta del Plemmirio dopo che attraverso le telecamere avevano avvistato il pescatore alla Pillirina.

