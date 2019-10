Anziani al buio e senza cure, blitz in una casa di riposo di Siracusa

Agenti delle Volanti sono intervenuti, insieme a personale dei servizi sociali e dell’Asp, in una casa di riposo di Siracusa per verificare le condizioni in cui versavano gli ospiti della struttura.

Dai controlli effettuati, sono emerse carenze delle condizioni igieniche della casa di riposo nella quale, peraltro, due ospiti ultranovantenni vivevano senza la possibilità di potere usufruire, da qualche tempo, dell’energia elettrica. I due anziani sono stati riaffidati ai propri familiari e la posizione della titolare dell’attività è al vaglio degli inquirenti. (AGI)

