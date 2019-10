Noto, riapre la piscina comunale. Il sindaco: "Opportunità di grande valore"

La piscina comunale di contrada Zupparda a Noto riapre le porte agli sportivi. La gestione è stata affidata momentaneamente all'asd Velodrom, società sportiva che si occuperà di coordinare le attività all'interno della struttura. Ma si tratta di una gestione destinata a non durare nel tempo, poichè l'amministrazione comunale dovrà bandire una gara per l'affidamento della struttura per 5 anni.

«La piscina comunale di Noto - ha detto il sindaco Corrado Bonfanti - appartiene al territorio e rappresenta un’opportunità di grande valore. La gestione di un impianto così impegnativo non è cosa facile, ma abbiamo fatto di tutto per non privare del servizio i tanti e numerosi appassionati di nuoto e degli sport in vasca. Ripartiamo ancora più forti, convinti che lo sport faccia bene al corpo e alla mente».

Intanto due società siracusane di pallanuoto hanno sfruttato subito la riapertura della struttura per far allenare i propri atleti. per un allenamento-esibizione. Dentro l’impianto di contrada Zupparda sarà possibile seguire corsi di nuoto per tutte le età e praticare altri sport in acqua come hidrobike o acquagym. Domenica 20, dalle 9 alle 13, è in programma un “open day” per illustrare tutti i corsi già calendarizzati.

