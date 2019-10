Truffa sui funerali del tenore Marcello Giordani: falsa raccolta fondi sul web

Dopo la morte del tenore Marcello Giordani, scomparso a 56 anni ad Augusta per un infarto fulminante, spuntano gli sciacalli. Sul web, e in particolare su una piattaforma specifica è stata lanciata una falsa raccolta fondi per i funerali con l'obiettivo di raggiungere 5 mila dollari.

I truffatori hanno anche indicato la moglie di Giordani come organizzatrice della campagna. Ma, come i familiari hanno spiegato, si tratta di una falsa iniziativa. Nelle prossime ore i parenti denunceranno tutto alla polizia postale e hanno anche lanciato un appello a non donare su questa piattaforma.

Oggi migliaia di persone si sono recate alla camera ardente al Municipio di Augusta. Lunedì pomeriggio alle 16 previsto il funerale nella chiesa Madre.

