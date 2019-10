Rischia di annegare a Siracusa, salvata dalla Guardia di Finanza

Ha rischiato di annegare ma è stata salvata dalla Guardia di Finanza di Siracusa. Una giovane donna di origine romena, che rischiava di annegare nelle acque del Porto Grande, è stata tratta in salvo dai militari in forza alla Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Siracusa.

Avvisati da alcuni diportisti, i finanzieri hanno subito raggiunto la ragazza con un mezzo navale e si sono gettati in acqua per prestarle soccorso. Con difficoltà, in quanto la donna era vestita nonchè in evidente stato confusionale, i militari sono riusciti a soccorrerla. Dopo aver prestato le prime cure alla malcapitata, i finanzieri hanno raggiunto il porto dove ad attenderli c'era un’ambulanza del 118. La donna è stata poi ricoverata in Ospedale.

© Riproduzione riservata