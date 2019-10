Scomparso il vice allenatore del Siracusa Calcio Luca Moncada

Scomparso da lunedì pomeriggio il vice allenatore del Siracusa Calcio Luca Moncada, di 42 anni.

Personaggio molto noto nell'ambiente calcistico siciliano e non solo, da quasi due giorni non sia hanno più sue notizie. A segnalare la scomparsa del 42enne la famiglia, che ieri mattina ha formalizzato la denuncia di scomparsa.

Secondo quanto raccontato dalla moglie in Questura, Luca Moncada sarebbe uscito di casa nel pomeriggio, intorno alle 18, per poi far perdere le proprie tracce. L’auto del 42enne è stata trovata sotto casa e il telefono cellulare era all’interno.

Indagini in corso da parte di tutte le forze di polizia.

