Denunciato ieri per resistenza a pubblico ufficiale un giovane di Lentini. F.L.C., 28 anni, non si è fermato all’alt della polizia ed è fuggito per le vie cittadine inseguito da una volante del Commissariato.

Bloccato dagli agenti, il giovane è stato sanzionato anche per guida senza patente, mancata revisione del mezzo e guida senza cintura di sicurezza.

