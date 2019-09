L'Iacp di Siracusa avvia i lavori per il completamento di 90 alloggi popolari

Dopo quasi diciotto anni l’IACP di Siracusa è pronto ad avviare i lavori di completamento dei 90 alloggi in contrada Scardina, ad Augusta.

Nel 2002 quattro delle cinque palazzine di case popolari in corso di costruzione ad Augusta furono occupate abusivamente. Soltanto una quinta palazzina, i cui lavori erano in fase embrionale, rimase libera e fu successivamente, nel 2010, completata e ceduta dall’IACP al Comune di Augusta.

Dopo un lunghissimo periodo, grazie ad una proficua ed incisiva attività di concertazione guidata dalla Prefettura di Siracusa, con la fattiva collaborazione dell’IACP di Siracusa, del Comune di Augusta e delle Forze dell’Ordine, è stato possibile applicare la nuova legge di sanatoria degli alloggi popolari approvata dall’ARS nel 2018, riportando nell’alveo della legalità le novanta famiglie occupanti senza titolo.

Con l’avvio delle procedure di sanatoria l’IACP di Siracusa ha assunto l’impegno di predisporre in tempi brevissimi un progetto esecutivo per il completamento dei novanta alloggi rimasti incompleti.

Il progetto esecutivo, approntato in tempo record dall’Ente, è stato trasmesso già a luglio di quest’anno al Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Sicilia che a sua volta ha iniziato la procedura per il finanziamento dell’opera per complessivi € 2.650.000. È di ieri la notizia che l’Assessore Regionale alle Infrastrutture Marco Falcone ha deciso di effettuare un sopralluogo che testimonia l’attenzione del governo regionale e prelude al finanziamento dell’opera.

In questo modo, quello che sei mesi fa sembrava un percorso senza possibilità di sbocco, oggi invece trova la giusta soluzione, confermando che quando le istituzioni si muovono in sinergia, con un impegno costante e corale, è possibile risolvere anche i problemi più spinosi, anche in Sicilia.

© Riproduzione riservata