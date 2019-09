Ruba scarpe, ma la sua storia commuove gli agenti e le fanno un dono

Arrestata per aver rubato delle scarpe commuove gli agenti che le fanno un regalo. A Siracusa una giovane mamma di 21 anni, aveva rubato in un negozio alcune paia di scarpe per un valore di circa 300 euro.

Dopo averla arrestata per furto aggravato accade qualcosa di inaspettato. Gli agenti infatti, dopo le formalità di rito, commossi dalla sua storia hanno deciso di comprare un paio di scarpe da bambino e alcuni vestitini e di regalarle alla donna.

