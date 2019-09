Salvano otto persone a Noto, bagnini ricevono un encomio solenne

Conferiti questa mattina a Palazzo Ducezio un encomio solenne a Mimmo Malandrino e Saverio Torino, i due bagnini dell’Associazione Volontari Città di Noto di Protezione (Avcn). La consegna da parte del sindaco di Noto Corrado Bonfanti è avvenuta nella Sala degli Specchi.

I due bagnini, nel pomeriggio del 14 agosto, hanno salvato otto persone, tra cui tre ragazzi e una bambina, che erano a bordo di un natante andato in difficoltà a circa 300 metri dalla riva. Alla cerimonia erano presenti i rappresentanti della Capitaneria di Porto di Siracusa, il Primo Maresciallo N.P. Giuseppe Bertolo, comandante della Delegazione di Spiaggia di Avola, e il Sottocapo di Prima Classe N. P. Bruno Cipriano.

«Gesti come quelli compiuti dai nostri bagnini - ha detto il sindaco Corrado Bonfanti - vanno premiati e presi come esempio di coraggio e abnegazione. L’episodio del 14 agosto è ormai conosciuto ma a me piace evidenziare anche l’ottimo lavoro di squadra che ogni anno viene messo in campo dall’Avcn, associazione con cui ormai da 7 estati garantiamo sicurezza e assistenza ai bagnanti delle nostre spiagge, nonché l’accessibilità ai diversamente abili».

