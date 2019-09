Al via la stagione di caccia e con essa anche le prime sanzioni. Nella giornata di domenica 15 settembre, la Polizia, fin dalle prime luci dell'alba ha sottoposto a controllo 47 cacciatori, sia in territori pianeggianti che collinari nel Siracusano.

Quattro le sanzioni amministrative elevate per un totale di 1024 euro, soprattutto per la mancata annotazione dei dati sul tesserino regionale e per caccia in zona vietata.

© Riproduzione riservata