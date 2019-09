In Sicilia è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 114 «Orientale Sicula» in corrispondenza del km 118, ad Augusta, in provincia di Siracusa, a causa di un incendio. Durante le operazioni di spegnimento, un operatore del Corpo Forestale è stato investito.

La strada è stata chiusa anche per consentire l’atterraggio dell’eliambulanza. Sul posto ci sono operatori del 118, Corpo Forestale e squadre Anas.

