Discarica abusiva a Siracusa: una denuncia e sequestro dell'area

Aveva trasformato il suo terreno a discarica abusiva. E' accaduto a Siracusa in via Elorina dove gli agenti del nucleo Ambientale della Polizia municipale hanno deferito in stato di libertà un siracusano, per avere infranto la norma riguardante l’attività di gestione rifiuti non autorizzata.

Immondizia, carta, cartone, materiale edile e di scarto oltre a ingombranti e Raee venivano smaltiti in una discarica abusiva di rifiuti non pericolosi, alcuni persino destinati ad essere bruciati.

Alla richiesta degli agenti, il proprietario del terreno non è riuscito a dimostrare, attraverso le dovute documentazioni, la tracciabilità dei rifiuti. La polizia ambientale ha dunque proceduto con un sequestro preventivo del terreno comminando anche una sanzione di 2mila euro.

