Siracusa, cadono calcinacci da un balcone: danni ad un’auto in sosta

Poteva avere conseguenze molto più gravi la caduta di calcinacci da un balcone in via Socrate, a Siracusa. Distrutto il lunotto posteriore di un’auto, una Bmw, che si trovava posteggiata ma fortunatamente in quel momento non passava alcun pedone.

In mattinata una forte pioggia è caduta sulla città e il crollo potrebbe esserne una causa.

Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco che hanno rimosso altri calcinacci e messo in sicurezza la zona, anche la Polizia Municipale.

