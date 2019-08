Trovato un cadavere in un sacco di plastica: è giallo a Carlentini

Orrore a Carlentini. In contrada Cirico è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo chiuso in un sacco di plastica. A fare la terribile scoperta un residente della zona che con una chiamata al 112 ha allertato i carabinieri di Augusta. Il cadavere è stato trovato in avanzato stato di decomposizione.

Avviate intanto le indagini coordinate dal pm Salvatore Grillo. Le cause della morte sono ancora da stabilire come l'identità della vittima di età compresa tra i 50 e 55 anni. Al momento è stata disposta l’autopsia.

IN AGGIORNAMENTO

© Riproduzione riservata