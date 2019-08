Siracusa, operai a lavoro a Targia per installare i rilevatori di velocità

Domani operai a lavoro a Targia per cominciare i lavori per l’installazione dei sistemi di controllo della velocità. Nel tratto compreso tra viale Scala Greca e la rotatoria di contrada Spalla, in entrambe le direzioni, sarà installato il sistema di controllo elettronico della velocità, con relativi segnali luminosi.

Sono terminati, intanto, gli interventi per riorganizzare la sosta delle auto in via Francesco Guardi ed è stata conclusa ieri la posa dei dissuasori in riviera Dionisio il Grande.

Dal 26 agosto al 20 settembre si prevede il restringimento della carreggiata e il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati, al fine di consentire il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale, con inserimento di marker stradale.

