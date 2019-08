Spaccio di droga a Siracusa, 24enne agli arresti domiciliari

Arresto per spaccio a Siracusa. Ieri la Polizia ha infatti colto in flagrante Gianclaudio Assenza, 24 anni, già noto alle forze dell'ordine è stato fermato in possesso di stupefacenti ai fini di spaccio e per la violazione degli obblighi della Sorveglianza Speciale.

A seguito di una perquisizione domiciliare, il giovane è stato trovato un possesso di ben sette confezioni termosaldate di cocaina del peso di 0,9 grammi, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi, due quadernetti con appunti su nomi di presunti acquirenti e somme da pagare, un cucchiaino con tracce di droga, dieci cartucce calibro 9 x 21, una cartuccia calibro 9 x 19 e 490 euro, presumibilmente provento di spaccio.

Il 24enne inolte ha violato anche gli obblighi della Sorveglianza Speciale in quanto all’interno del suo appartamento è stato trovato in compagnia di un noto pregiudicato.

Eseguite le formalità di rito, il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

