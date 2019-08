Pestato nel giorno del compleanno, incubo per un 26enne di Siracusa

Viene pestato nel giorno del suo compleanno per le vie di Ortigia. E' quello che è accaduto a un 26enne di Siracusa nella notte tra sabato e domenica mentre si trovava in compagnia della fidanzata e di amici. Il ragazzo, poco dopo la mezzanotte, stava brindando al suo compleanno quando, in via Savoia, è stato accerchiato dal branco.

Sbeffeggiato, il ragazzo ha chiesto di smetterla ma è stato preso a calci e schiaffi. Finito a terra, dolorante, il branco non si è fermato e ha proseguito l'aggressione. Gli amici intanto, allarmati, hanno immediatamente contattato la polizia. Il branco però, alla vista degli agenti, si è volatilizzato.

Il 26enne è stato trasportato all’ospedale Umberto I dove gli sono stati riscontrati trauma cranico, contusione toracica e dolori al collo. E' stato però possibile per gli agenti acquisire le immagini da un sistema di videosorveglianza di un’attività nelle vicinanze del pestaggio.

Il ragazzo ha sporto denuncia in Questura, dove ha raccontato quanto accaduto senza però trovare una spiegazione a tale aggressione.

