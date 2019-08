Violenta aggressione ad Avola, due vicini finiscono al pronto soccorso

Una banale lite si trasforma in violenta aggressione. E' accaduto ad Avola, in via Catania nel quartiere Stazione. Dopo l'ennesimo litigio scoppiato ieri tra due anziani vicini, uno di loro questa mattina, armato di coltello, ha raggiunto l'altro che si è prontamente difeso con una spranga di ferro.

Sembra che i due da tempo si pizzicassero per futIli motivi dovuti a rapporti di cattivo vicinato, alzando i toni ma senza mai venire allo scontro fisico. Ad assistere all'episodio i vicini che allarmati dalle urla hanno subito segnalato il fatto ai carabinieri accorsi sul posto.

I due sono stati trasferiti e medicati al pronto soccorso dell’ospedale Di Maria. Uno presenta diverse ferite da taglio, l’altro invece ha subìto un trauma al viso, causato dalla spranga. Stando a quanto riferito nessuno dei due è in gravi condizioni.

© Riproduzione riservata