Siracusa, scoperta postazione di spaccio con 300 grammi di droga

E' sempre più serrata l'azione di contrasto allo spaccio da parte della Questura di Siracusa. Durante i controlli sul territorio da parte degli uomoni delle Volanti sono stati rinvenuti importanti quantitativi di droga.

In uno stabile in via Immordini sono state trovate e sequestrati 148 bustine di marijuana, 75 bustine di hashish ed un panetto della stessa sostanza avvolto in una pezzuola, per un totale di quasi 300 grammi di sostanze stupefacenti sequestrate.

Insieme alle dosi sono stati rinvenuti anche 4 radio ricetrasmittenti con relativi carica batterie, un binocolo e un bilancino di precisione. E' stato proprio questo materiale a fare pensare che gli spacciatori avessero creato una vera e propria “postazione di spaccio”.

