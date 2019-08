Salvini fa tappa a Siracusa: rivoluzione della viabilità

Non si ferma il tour del ministro dell'Interno in giro per l'Italia. Il vicepremier domenica 11 agosto farà tappa a Siracusa. Per l'occasione il Comune ha predisposto un piano straordinario della mobilità nella zona in cui si svolgerà il comizio, al Tempio di Apollo, dalle ore 19,30 in poi.

Il piano entrerà in vigore dalle 14 di domenica e rimarrà attivo fino alle 24. E' previsto il divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati in: via dei Mille, viale Mazzini (tratto interposto tra via dei Mille e largo Porta Marina), largo Michelangelo da Caravaggio, via Savoia, piazza E. Pancali, via Trento, via R. Lanza (tratto interposto tra via Trento e via Trieste) e piazza Archimede.

Il divieto di transito è previsto invece per piazza E. Pancali (tratto interposto tra via Trieste e via Trento), via Trento, via R. Lanza (tratto interposto tra via Trento e via Trieste), via Savoia (tratto interposto tra via Duca degli Abruzzi e largo XXV Luglio).

