Controlli a Siracusa, ritirati in una notte 56 punti e multe per oltre 9mila euro

Controlli a tappeto sulle strade di Siracusa soprattutto nelle zone più trafficate come l’isola di Ortigia e Fontane Bianche e nelle ore notturne. Proprio due notti fa i carabinieri con sei pattuglie hanno proceduto con l'attento conrollo di 94 veicoli e 102 persone.

A causa di svariate infrazioni sono state ritirate nove patenti. Quattro veicoli sono risultati inoltre senza copertura assicurativa mentre fra le violazioni più frequentemente riscontrate ci sono state anche la mancata revisione dei veicoli e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e del casco alla guida di moto e scooter, da cui deriva il fermo amministrativo per 60 giorni e la decurtazione di 5 punti patente.

Secondo un bilancio, nella nottata sono stati decurtati complessivamente 56 punti dalle patenti e elevate contravvenzioni per circa 9400 euro.

Inoltre un 26enne è stato fermato per guida in stato d'ebbrezza con un tasso alcolemico pari a 1.14 g/l e sono state ritirate tre patenti a tre giovani trovati in possesso di una piccola quantità di marijuana e hashish. Infine quattro siracusani sono stati denunciati per violazione dell’obbligo di dimora.

