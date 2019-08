Continuano i servizi della Polizia di Stato finalizzati al contrasto alle piazze dello spaccio siracusano. Ieri, durante un controllo in una palazzina popolare di via Immordini, gli agenti delle sezione Volanti hanno rinvenuto in un sottoscala oltre due chilogrammi di hashish, 70 grammi di cocaina, un coltello ed una pistola con relativo munizionamento.

Indagini sono in corso per risalire ai responsabili.(AGI)

