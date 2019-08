La Polizia ha arrestato a Siracusa un 59enne con l’accusa di violenza privata e stalking. Gli agenti sono intervenuti in un esercizio commerciale nel quartiere Tiche dove, poco prima, l’uomo aveva minacciato pesantemente la sua ex moglie e cosparso di benzina il locale, di proprietà della figlia per poi dileguarsi. L’uomo è stato rintracciato, poco dopo, presso la sua abitazione ed è stato posto ai domiciliari.

© Riproduzione riservata