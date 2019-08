Viabilità a Siracusa, nuova rotatoria in viale Santa Panagia

Poco meno di un mese, festivi compresi, per rivoluzionare la viabilità tra viale Santa Panagia e via Mazzanti e cercare di aumentare il livello di sicurezza. L'amministrazione comunale annuncia l'avvio degli interventi per la realizzazione di una rotatoria a due passi dal tribunale, in un incrocio che più volte nel corso degli anni è stato teatro di incidenti stradali, in molti casi anche gravi.

Il Vermexio, ormai da settimane ha deciso di intervenire in tutta la zona di via Mazzanti, sia sul versante di viale Santa Panagia sia all'altezza dell'incrocio con via Antonello da Messina dove si è deciso di creare una rotatoria naturale sfruttando le aiuole già presenti nella zona e modificando i sensi di marcia, con l'obiettivo, anche in questo caso di migliorare la sicurezza e ridurre al minimo il rischio di incidenti stradali.

Se quest'ultimo progetto deve ancora decollare, con gli esponenti di Fratelli d'Italia che hanno protestato per i ritardi, già a settembre dovrebbe essere pronta la rotatoria tra via Mazzanti e viale Santa Panagia.

L'articolo nell'edizione della Sicilia orientale del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE