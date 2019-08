Incidente stradale a Siracusa, l'ultimo saluto a Paolo Munafò

Palloncini bianchi per l'ultimo saluto a Paolo Munafò, il sedicenne vittima di un incidente stradale avvenuto venerdì scorso in corso Gelone e deceduto pochi giorni dopo all'ospedale Garibaldi di Catania.

In tanti nella chiesa del Sacro Cuore, anche i vertici del comando provinciale dei carabinieri di Siracusa per solidarizzare con il padre del minore, in servizio alla stazione di Belvedere. Intanto la procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta per verificare le responsabilità dell'incidente.

L'articolo completo di Gaetano Scariolo nell'edizione della Sicilia Orientale del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE