Arrestati due conviventi ad Augusta, trasportavano marijuana

A bordo della loro automobile alla vista dei carabinieri del nucleo radiomobile si sarebbero agitati, creando dei sospetti nei militari che li hanno fermati, trovando più di mezzo chilo di marijuana nascosta. Sono così stati arrestati per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti due catanesi, un uomo e una donna, di cui non sono state fornite le generalità ma solo le iniziali M. D. e V. D.R.

I due conviventi avevano scelto per l'estate di trascorrere qualche settimana di villeggiatura in una villetta, di in una delle baie della costa megarese più decentrata, quando si sono imbattuti, per strada, in una pattuglia di carabinieri del nucleo radiomobile che, soprattutto d'estate, intensificano i controlli in prossimità di zone generalmente frequentate da giovani proprio per contrastare i reati di consumo e spaccio di sostanze stupefacenti, disposti dal Comando della compagnia Carabinieri di Augusta.

I militari si sono accorti del nervosismo della coppia e così hanno deciso di fermarli. Prima li hanno sottoposti ad un controllo personale, poi anche ad una perquisizioneveicolare e domiciliare. Alla fine ci avevano visto giusto e i loro dubbi sono stati confermati. Hanno, infatti, scoperto che la coppia nascondeva una discreta quantità di sostanza stupefacente di tipo marijuana.

