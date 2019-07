Noto, bimbo di 5 anni aggredito da un cane. Denunciato il proprietario

Un bambino di 5 anni è stato aggredito da un cane, un meticcio, in un agriturismo in contrada Bonvisca, a Noto. Il piccolo, morso alla gamba, è stato trasferito nel pronto soccorso dell'ospedale «Di Maria» di Avola dove gli sono state diagnosticate lesioni giudicate guaribili in 15 giorni.

Da qui l'indagine da parte del commissariato di polizia di Noto che, dopo aver fatto chiarezza sui fatti, ha denunciato il proprietario dell'agriturismo, V.V., 54 anni, di Noto, accusato di lesioni personali colpose.

