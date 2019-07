Omicidio ad Avola, trovata la pistola forse usata per il delitto di Andrea Pace

Trovata l'arma con cui probabilmente è stato ucciso Andrea Pace. I carabinieri di Siracusa hanno rinvenuto la pistola calibro 22 con la quale probabilmente è stato il 25enne di Avola la notte del 12 giugno scorso. Per il delitto sono stati arrestati i fratelli Salvatore e Corrado Caruso, che avrebbero agito per vendetta nei confronti del giovane freddato davanti all’abitazione.

I militari della compagnia di Noto, coordinati dal sostituto procuratore Enea Parodi, con il supporto del personale specializzato per la ricerca e soccorso dei vigili del fuoco e utilizzando alcuni droni, hanno trovato l’arma in una zona impervia tra Avola ed Avola antica. La pistola è stata inviata al Ris dei carabinieri di Messina per gli accertamenti tecnici.

© Riproduzione riservata