Sventata l'evasione di un detenuto ad Augusta: sequestrati micro telefoni

Sventata l’evasione di un detenuto dall’ospedale di Augusta. I tre agenti penitenziari intervenuti hanno riportato contusioni giudicate guaribili in quindici giorni. In un’altra operazione sono stati intercettati e sequestrati due micro telefoni cellulari nella struttura penitenziaria.

Lo riferisce il leader siciliano della Uilpa Polizia penitenziaria Gioacchino Veneziano che annuncia che scriverà «al ministro Bonafede, al capo del Dipartimento Basentini e al provveditore regionale delle carceri siciliane per fare luce anche su questi episodi e sull'aumento indiscriminato di procedimenti disciplinari per futili motivi che minano la grande competenza e valore del personale oggi unico baluardo che ancora tiene in piedi un sistema penitenziario al fallimento totale anche grazie ai climi lavorativi impossibili». (AGI)

