Estorsioni a due anziane: tre arresti a Noto

Estorcevano gioielli e denaro a due anziane di Noto. I carabinieri al termine di un'indagine coordinata dal sostituto procuratore di Siracusa Francesca Eva, hanno arrestato Emilia Toro, 58 anni, che è stata trasferita nel carcere di piazza Lanza a Catania, il figlio della donna, Giuseppe Malandrino, 20 anni, e la sorella A.M.T., 62 anni, incensurata, nei confronti dei quali sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, le tre persone arrestate avrebbero estorto a due donne gioielli in oro e somme in denaro per un totale di 5 mila euro. Per costringere le due donne ad accettare le richieste, i tre avrebbero anche sfruttato l'appartenenza alla comunità dei Caminanti minacciando pesanti ritorsioni come attentati incendiari e l'irruzione nell'abitazione delle due donne per appropriarsi di beni e oggetti in oro.

I carabinieri hanno iniziato ad indagare sui fatti a seguito delle denunce da parte delle due donne.

