Morte Scieri, dall'autopsia sul parà siracusano emerse altre 4 lesioni

Nuovi indizi sulla morte di Lele Scieri avvenuta 20 anni fa. Dalla nuova autopsia sul corpo dell'avvocato ventiseienne di Siracusa e dalla ricostruzione del corpo in 3D, emergono quattro nuove lesioni non riscontrate al momento del ritrovamento del corpo il 16 agosto, nascosto sotto alcuni tavoli ai piedi della torretta per l'asciugatura dei paracadute della caserma Gamerra di Pisa, sede della Folgore.

Da questi esami starebbero emergendo nuovi elementi fondamentali per ricostruire quanto accaduto e individuare i responsabili di quella morte.

