Vasto incendio nella discarica di Noto: chiesto l'intervento di un Canadair

Un vasto incendio è divampato in una discarica autorizzata alle porte di Noto (Siracusa). Le fiamme si sono originate dalla parte del sito dove sono custoditi dei vecchi elettrodomestici, sprigionando una colonna di fumo ben visibile a chilometri di distanza.

Per arginarle, sono al lavoro tre squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa ed un elicottero della Forestale ma i soccorritori hanno chiesto l’intervento di un Canadair. Non sono ancora chiare le ragioni che hanno scatenato il rogo, alimentato dalle elevate temperature che si stanno registrando nel Siracusano. In mattinata, un altro incendio si è verificato a Siracusa nel cuore della città, alla Balza di Acradina. (AGI)

