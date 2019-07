Accusato degli incendi a Priolo, convalidato l'arresto dell'ex finanziere

Ha negato le accuse sostenendo di non aver applicato alcun incendio a Priolo Giuseppe Santagati, l’ex finanziere di 62 anni, arrestato dai carabinieri per i roghi in contrada Biggemi e contrada Petraro, a Priolo, che hanno divorato la Riserva naturale di Priolo.

Si è difeso così l’indagato nel corso dell’udienza in tribunale, a Siracusa, al termine della quale il gip del tribunale Salvatore Palmeri ha convalidato il suo arresto disponendo i domiciliari, consentendogli così di uscire dal carcere.

L’ex finanziere ha sostenuto di essere sceso dalla sua macchina per sincerarsi che il fuoco non incendiasse il suo fondo agricolo.

(AGI)

