Tragico incidente ad Avola: 21enne travolta e uccisa, arrestato un giovane

Tragedia la scorsa notte ad Avola nel Siracusano. Roberta Racioppo, 21 anni, è morta stanotte intorno alle 2.30 investita da un auto.

Sembra stesse percorrendo la strada a velocità sostenuta Francesco Magliocco, 19 anni, responsabile della morte della donna, travolta e uccisa dall’automobilista. L’incidente è avvenuto in contrada Zuccara ad Avola, nel siracusano, dopo una serata trascorsa in un locale.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, coordinati dal dirigente Fabio Aurilio, la 21enne stava camminando sul ciglio della strada insieme ad un'amica con la quale aveva trascorso la serata per andare a riprendere l'auto. Improvvisamente è sopraggiunta la Ford Focus che ha investito alle spalle la giovane. Gli agenti hanno arrestato il giovane per omicidio stradale. Secondo quanto riferito dalla polizia Magliocco si trovava in evidente "stato di alterazione psico - fisica» e con una ferita alla regione frontale.

L'amica ha provato a salvare Roberta Racioppo ma inutilmente. Il personale del 118, intervenuto sul posto, ha potuto solo constatare il decesso.

