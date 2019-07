Siracusa, denunciate otto persone tra cui un cittadino tedesco

Denunciate otto persone nel Siracusano. Durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti hanno individuato un uomo di 45 anni per aver violato le misure limitative della libertà personale cui è sottoposto.

In via Immordini invece sono state denunciate altre sei persone per una rissa su strada scoppiata per banali motivi legati alla viabilità. Scesi dalle loro automobili le persone coinvolte sono passate da un forte litigio verbale alle mani.

Infine, gli uomini delle Volanti hanno denunciato un cittadino tedesco che, dopo essersi denudato, si lavava in una fontanella pubblica sita nei pressi del Pantheon.

© Riproduzione riservata