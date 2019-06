Droga e armi in casa a Siracusa: arrestato 47enne con precedenti penali

La sua casa, in una palazzina del rione della Mazzarrona, era stata trasformata in un piccolo deposito di droga ed armi. Ne sono certi i carabinieri del Nucleo investigativo che, al termine di un blitz concluso con il sequestro di oltre mezzo chilo di droga, tra erba e cocaina, e di due pistole, hanno tratto in arresto Mario Cacciatore, 47 anni, disoccupato, con precedenti penali.

L'uomo, come disposto dalla Procura di Siracusa, è stato accompagnato in cella, nel penitenziario di contrada Cavadonna, dove ha trascorso la sua prima notte ma nelle prossime ore sarà trasferito al palazzo di giustizia per rispondere alle domande del Gip del tribunale.

I militari sono piombati nella casa del presunto spacciatore all'alba, probabilmente era già sveglio perché, dal racconto fornito dal comando provinciale, avrebbe provato a disfarsi delle pistole, entrambe con matricola abrasa, lanciandole dal balcone solo che la sua mossa è stata notata dalle forze dell'ordine.

