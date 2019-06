La bretella Noto-Pachino aperta al traffico dopo otto anni

Consegnata la bretella Noto-Pachino, alla presenza dei sindaci del territorio. L’opera, aperta al traffico dopo otto anni e realizzata dal Consorzio per le autostrade siciliane, vale nel complesso circa 18 milioni di euro e consente di mettere in connessione l’autostrada Siracusa-Gela, dallo svincolo di Noto, con la costa del Siracusano e i Comuni di Pachino e Portopalo.

«Avevamo trovato un cantiere nel pantano ma in tempi celeri - ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone - di concerto con il Cas e le imprese in campo, siamo riusciti ad invertire radicalmente la rotta della Noto-Pachino».

Aperti al traffico tre chilometri sui circa cinque totali della strada ed entro otto mesi verrà completato il tratto al momento in costruzione, in direzione Pachino. «Già adesso, comunque, la viabilità in direzione delle più rinomate località turistiche della zona, come Lido di Noto e Marzamemi, potrà avere dei benefici di rilievo», conclude Falcone.

