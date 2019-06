Auto in fiamme nella notte a Siracusa. Alle 3.20 circa, agenti delle volanti sono intervenuti in via Genova per l’incendio, per cause in fase di accertamento, di una Volkswagen Golf di proprietà di un uomo di 33 anni, residente a Siracusa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Indagini in corso.

