Siracusa, 2 sub sorpresi a pescare nell'area marina protetta del Plemmirio: multa da 2mila euro

Sono stati sorpresi dopo aver pescato nell'area marina protetta del Plemmirio, nella zona di Punta Milocca, a Siracusa. Due sub hanno ricevuto una multa da 2mila euro.

Il personale della capitaneria di porto ha notato un’autovettura parcheggiata in zona, nei pressi di un accesso a mare, lontano da abitazioni ad uso residenziale. I militari hanno notato due fasci di luce risalenti dal mare in direzione dell’autovettura, e successivamente la presenza di due sub che stavano per posizionare il pescato e l’attrezzatura utilizzata all’interno del bagagliaio dell’auto.

A quel punto i due sono stati bloccati, identificati e sanzionati per aver effettuato attività di pesca all’interno dell’area marina protetta del Plemmirio e in orario notturno.

Sono stati sequestrati i fucili subacquei utilizzati per la pesca e circa sette chili di polpi, seppie, scorfani che sono stati reputati idonei al consumo da parte degli organi competenti dell’Asp 8 di Siracusa. Il pesce è stato devoluto in beneficenza alla parrocchia del Pantheon di Siracusa.

